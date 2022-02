Athletico-PR anuncia o retorno do atacante Pablo

O Athletico-PR anunciou oficialmente nesta terça-feira (1) o acerto com dois jogadores que estavam no São Paulo, o atacante Pablo e o meia-atacante Vitor Bueno.

Pablo é um velho conhecido da torcida do Furacão, equipe na qual se profissionalizou. E o centroavante não escondeu a sua alegria em retornar para casa: “Estou muito feliz por estar de volta, esse é o primeiro ponto. Não tive dúvidas, em nenhum momento pensei em outra possibilidade. Sempre foi a volta para o Athletico, a volta para a minha casa. É onde eu me sinto bem, é onde muitas coisas ficaram marcadas na minha vida”.

Já Vitor Bueno chega para a sua primeira experiência defendendo as cores do Rubro-Negro paranaense, mas com uma admiração tão grande quanto a de seu colega de equipe: “Sempre que vinha jogar aqui na Arena, já admirava o clube. Os jogadores no mundo do futebol se falam. E falam bastante que o Athletico hoje é o exemplo a ser seguido tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial. É um clube muito organizado. E não é à toa que está chegando às finais das competições que disputa. E tanto eu quanto o clube só temos a crescer. E vamos trabalhar para colocá-lo no mais alto nível do futebol mundial ainda”.

O meia-atacante, que assumirá a camisa 8, firmou um vínculo com o Furacão de três temporadas.

