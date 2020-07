Athletico-PR anuncia a renovação por três anos com o goleiro Santos Novo vínculo do arqueiro que era titular incontestável do gol do Furacão antes da lesão vai até 2023

Uma das peças mais sólidas do plantel do Athletico-PR nas últimas temporadas, o goleiro Santos teve seu contrato prolongado com o clube da Baixada até 2023, informou o próprio Furacão através das suas redes sociais.

Em palavras ditas ao site oficial do Rubro-Negro, Santos expressou o sentimento de gratidão e desejo de retribuir com grandes resultados a confiança que vem sendo depositada no seu trabalho:

– Eu fico feliz com essa oportunidade de poder estender meu vínculo mais uma vez. Todos sabem do carinho que eu tenho pelo Athletico e tudo que tenho devo ao clube. Então, é um reconhecimento desses anos todos. Esperamos seguir conquistando coisas boas no futuro.

Tendo chegado há 12 anos no clube depois de fazer parte das suas categorias de base no Porto-PE, o arqueiro atualmente com 30 anos de idade reforçou primeiramente a base do clube para, em 2010, ser integrado ao elenco profissional.

Desde então, fez 168 confrontos com a camisa do Furacão acumulando cinco títulos para o currículo: dois estaduais (2016 e 2018), a Copa Sul-Americana e a Levain Cup (em 2018) além da Copa do Brasil em 2019.

