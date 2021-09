Athletico Paranaense vence Peñarol (2-1) no jogo da ida das semis da Copa Sul-Americana

O Athletico Paranaense superou por 2 a 1 o Peñarol nesta quinta-feira (23) em Montevidéu, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, dando um passo importante rumo à decisão continental.

O ex-jogador do Peñarol David Terans abriu o placar para o Furacão aos 2 minutos de jogo com uma linda bicicleta e Pedro Rocha fez o segundo gol aos 30 do segundo tempo. Agustín Álvarez Martínez empatou provisoriamente para os uruguaios aos 22 do primeiro tempo.

Com o resultado, os comandados de Paulo Autuori deram um grande passo rumo à final. No jogo de volta, na semana que vem em Curitiba, um empate classifica o Athletico.

