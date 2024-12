Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Com a vitória Red Bull Bragantino sobre o Criciúma por 5 a 1, e o empate com o Atlético Mineiro, o Athletico Paranaense terminou o Brasileirão na 17ª colocação e disputará a série B do campeonato em 2025.

*Em atualização