Athletico desafia Chapecoense para retomar liderança do Brasileirão

Após perder os 100% de aproveitamento no Brasileirão e a liderança, o Athletico junta os cacos para buscar a reabilitação diante da Chapecoense, que, na zona de rebaixamento, ainda não desencantou neste seu retorno à elite do futebol nacional. O confronto será disputado neste domingo, às 20h, na Arena da Baixada, pela sétima rodada.

Com um jogo a menos do que seus principais rivais na briga pela liderança, o Athletico inicia a rodada na segunda posição, com 12 pontos, a dois do líder Red Bull Bragantino. O time paranaense vem de derrota, por 2 a 1, frente ao Bahia, em Salvador. Lá perdeu a sequência de quatro vitórias e sua invencibilidade.

A Chapecoense, por sua vez, tem colecionado tropeços, o último foi diante do Inter na última quinta-feira, quando perdeu por 2 a 1. Ainda sem vencer, o clube catarinense ocupa a 18.ª posição, com três pontos, apenas na frente de América-MG (dois) e Grêmio (um).

Com a expulsão de António Oliveira diante do Bahia e do diretor técnico Paulo Autuori imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo vermelho contra o Juventude, o auxiliar técnico Bruno Lazanori comandará o Athletico do banco de reservas.

O clube ainda tenta um efeito suspensivo para contar com Paulo Autuori, mas a liberação é considerada improvável. E os desfalques não param por aí. O Athletico irá sem o volante Richard e o lateral Marcinho, porque ambos foram expulsos contra o Bahia. Por outro lado, o atacante Matheus Babi retorna após cumprir suspensão.

Para o lugar de Marcinho, o treinador deverá apostar em Khellven, enquanto que Erick entrará no meio de campo. Outra dúvida vem sendo em cima de Jadson. Na última rodada, o veterano começou no banco, mas poderá iniciar o embate de domingo. Existe a expectativa ainda de a entrada de Matheus Babi, podendo abrir mão do terceiro zagueiro.

“Continuaremos no nosso caminho, trabalhando de forma séria e responsável. Minha equipe tem mostrado uma entrega, uma abnegação e um compromisso que me deixa muito confiante para aquilo que teremos pela frente. Mostramos que somos uma equipe temida. Deixo uma mensagem de grande força e reatividade. Para que no domingo possamos voltar a vencer no campeonato”, falou António Oliveira.

A Chapecoense terá um desfalque certo para o duelo contra o Athletico. O atacante Bruno Silva, que se envolveu em confusão com atletas do Internacional, foi afastado pelo clube, que dará suporte multidisciplinar e aplicará medidas administrativas cabíveis. Esta é a segunda expulsão do atleta em 13 jogos.

Além de Bruno Silva, o técnico Jair Ventura não contará com o goleiro Tiepo, os zagueiros Joilson e Kadu, e o meia Léo Gomes, todos seguem vetados pelo departamento médico. Por outro lado, Anderson Leite será mais bem reavaliado e, se apresentar condições, ficará como opção no banco de reservas.

“A nossa torcida quer o resultado, e nós também queremos. Temos que arrumar um jeito de vencer. Faremos de tudo o que é possível. Incomoda muito, a mim nem se fala porque sou competitivo. Vim aqui para trabalhar e ajudar a Chapecoense”, reforçou Jair Ventura.

