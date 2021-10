Athletico confirma Alberto Valentim como novo técnico Furacão estava sem treinador desde a saída de Antônio Oliveira e agora fechou a vaga nesta sexta-feira

Fim do mistério no Athletico. Nesta sexta-feira, o Furacão anunciou a chegada do técnico Alberto Valentim, que assume o cargo que estava com Antônio Oliveira.

Desempregado desde a saída do Cuiabá, o treinador tem a grande chance de faturar o seu primeiro título internacional da carreira, já que o Athletico está na final da Copa Sul-Americana.

Apresentação



De acordo com a diretoria do Furacão, Alberto Valentim será apresentado ao elenco neste sábado e viaja com o grupo para acompanhar de perto o jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

A expectativa é que ele faça a sua estreia diante do Atlético-GO, no dia 6 de outubro, na Arena da Baixada.

Carreira



Em sua carreira como treinador, Alberto Valentim coleciona passagens por Palmeiras, Bragantino, Pyramids, Vasco, Avaí, Botafogo e Cuiabá.

