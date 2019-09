Athletico bate Inter e conquista Copa do Brasil pela 1ª vez

SÃO PAULO, 19 SET (ANSA) – O Athletico-PR voltou a vencer o Internacional nesta quarta-feira (18) e conquistou pela primeira vez em sua história a Copa do Brasil.

No primeiro jogo, no Paraná, o Furacão venceu por 1 a 0 e chegou no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, com uma boa vantagem. Mesmo fora de casa, o Athletico conseguiu bater novamente o Inter, mas desta vez por 2 a 1.

O meia Léo Cittadini abriu o placar para os visitantes, mas viu o uruguaio Nico López empatar. No final do jogo, após uma linda jogada de Marcelo Cirino, Rony marcou o segundo do Athletico.

Com o título, o Athletico se tornou o 12ª clube a conquistar a Copa do Brasil e, além disso, é a primeira equipe paranaense que consegue faturar a competição. O time comandado por Tiago Nunes ainda garantiu vaga na primeira edição da Supercopa do Brasil e na edição de 2020 da Copa Libertadores da América.

Em Curitiba, o time do Athletico foi recebido nesta quinta-feira (19) com muita festa pelos torcedores. Os jogadores e os membros da comissão técnica do clube subiram em um trio elétrico e foram levados até a Arena da Baixada.(ANSA)