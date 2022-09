Athletico arranca empate (2-2) contra o Palmeiras vai à final da Libertadores

AFP 07/09/2022 - 0:42 Compartilhe

O Athletico Paranaense se classificou nesta terça-feira para a final da Copa Libertadores ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque, no jogo de volta das semifinais, após vencer na semana passada o primeiro jogo por 1 a 0, em Curitiba.







Com a classificação, o Athletico põe fim ao reinado do Palmeiras no continente e disputará sua segunda final de Libertadores, depois de ter sido vice-campeão em 2005 contra o São Paulo.

O ‘Verdão, atual bicampeão da Libertadores, chegou a abrir 2 a 0 no placar, resultado que o colocaria eu sua terceira final seguida, com um gol de Gustavo Scarpa logo aos três minutos de jogo e outro do zagueiro Gustavo Gómez aos 10 do segundo tempo.

Mas jogando todo o segundo tempo com um homem a mais, o ‘Furacão’ conseguiu o empate com gols de Pablo e David Terans.

– Palmeiras embalado –

Obrigado a conseguir pelo menos um gol para igualar o confronto, o Palmeiras foi para cima do Athletico com tudo e levou apenas três minutos para conseguir seu objetivo.

Bruno Tabata, novidade no time titular do ‘Verdão’, roubou a bola de Canobbio e abriu na esquerda para Zé Rafael, que cruzou na área. O zagueiro Pedro Henrique, desequilibrado, cortou mal e deixou a bola nos pés de Gustavo Scarpa, que aproveitou e abriu o placar.

O gol fez ruir a estratégia do Athletico, conhecido por sua solidez defensiva. Sem o técnico Luiz Felipe Solari, expulso no jogo de ida, o time paranaense pouco ameaçou o gol de Weverton no primeiro tempo.

O Palmeiras, por sua vez, aproveitou e muito o retorno de seu melhor jogador, Scarpa, fora do jogo de ida por suspensão e que dominou o meio-campo junto com Tabata, movendo rápido a bola e acionando os lados do ataque.

Em desvantagem no placar, o ‘Furacão’ optou por não se abrir em busca do empate e fechou suas linhas para evitar sofrer o segundo gol, cedendo poucos espaços a um Palmeiras que tentou com chutes de longe, mas sem sucesso.

– Expulsão decisiva –

O roteiro do jogo mudou pouco aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Murilo foi expulso após entrar de sola na coxa de Vitor Roque.

O árbitro inicialmente deu cartão amarelo para o jogador do Palmeiras, mas foi chamado pelo VAR e, depois revisar o lance, decidiu pela expulsão.

Com um jogador a mais, o Athletico aproveitou para mudar peças e voltou do intervalo com Rômulo, Terans e Pedrinho no lugar de Canobbio, Alex Santana e Abner Vinicius, respectivamente. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira colocou o zagueiro Luan no lugar de Tabata.

E o ‘Verdão’ conseguiu o segundo gol aos 10 minutos, em cobrança de lateral de Marcos Rocha para dentro da pequena área que Gómez desviou de cabeça se antecipando a Fernandinho.

– Athletico cresce no jogo –

Precisando marcar, o Athletico foi para o ataque e começou a encurralar o Palmeiras.

Aos 19 minutos, Thiago Heleno lançou na ponta esquerda Vitinho, que cruzou no segundo pau para Vitor Roque ajeitar e Pablo mandar para o gol.

Pouco depois, o Palmeiras quase fez o terceiro com Gabriel Menino, que chutou forte para a defesa do goleiro Bento.

Mas o Athletico continuou em busca do gol da classificação e aos 40 minutos Pablo tocou para Terans chutar de fora da área e empatar o jogo. A bola ainda desviou em Piquerez, o suficiente para matar Weverton no lance.

Com o resultado que precisava, o Furacão se fechou na defesa nos últimos minutos e não permitiu uma reação ao Palmeiras.

O Athletico agora vai para sua segunda final de Libertadores, 17 anos depois de ter perdido a única que disputou. Curiosamente, o volante Fernandinho jogou aquela decisão pelo ‘Furacão’, antes de começar sua jornada na Europa.

O adversário do time paranaense na decisão em Guayaquil sairá do confronto entre Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina na quarta-feira, no Maracanã. No jogo de ida, na semana passada, o time brasileiro venceu por 4 a 0.

Ficha técnica:

– Copa Libertadores da América – Semifinais – Volta

Palmeiras – Ahtletico Paranaense 2 – 2

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Palmeiras: Gustavo Scarpa (3), Gustavo Gómez (55)

Athletico-PR: Pablo (64), Terans (85)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Gabriel Menino, Weverton

Atlético Paranaense: Alex Santana, Canobbio, Pedrinho, Thiago Heleno

Cartões vermelhos:

Palmeiras: Murilo

Escalações:

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez – Dudu, Gabriel Menino, Tabata (Luan), Zé Rafael, Gustavo Scarpa – Rony (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

Atlhetico-PR: Bento – Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinicius (Pedrinho) – Fernandinho, Erick (Pablo), Alex Santana (David Terans) – Canobbio (Rômulo), Vitor Roque, Vitinho. Técnico: Paulo Turra.

prb/gfe/cb