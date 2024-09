Athletic vence em Londrina e larga na frente na 2ª fase da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 23:35 Para compartilhar:

Visitando o Londrina, o Athletic-MG estreou com vitória no Estádio do Café nesta segunda-feira, por 3 a 2, se tornando o único visitante a vencer fora de casa na rodada, pelo primeiro compromisso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

David Braga e Djalma colocaram os mineiros na frente, enquanto Henrique, duas vezes, definiu o empate parcial. No fim, Geovane garantiu o triunfo mineiro.

Com o resultado, o ‘Guerreiro Mineiro’ lidera de forma isolada o Grupo C do quadrangular, com três pontos. Em seguida, aparecem empatados Ypiranga-RS e Ferroviária-SP, ambos com um ponto cada, enquanto o Londrina é o lanterna, único zerado, e com uma derrota.

A segunda rodada vai ser disputada no próximo fim de semana. Os oito times que seguem atrás do acesso e do título da temporada estão divididos em dois grupos de quatro times cada. Eles se enfrentam entre si em turno e returno – seis rodadas. Os dois melhores de cada grupo vão garantir o acesso, enquanto os líderes vão decidir o título em dois jogos.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Remo 2 x 1 Botafogo-PB

Volta Redonda 3 x 1 São Bernardo

Ypiranga 0 x 0 Ferroviária

Londrina 2 x 3 Athletic