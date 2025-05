Athletic-MG vence duelo direto contra o Botafogo-SP e sai da zona de rebaixamento da Série B

O Athletic-MG conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Mesmo jogando fora de casa, nesta segunda-feira, fez dois gols em menos de cinco minutos no primeiro tempo, e venceu o Botafogo-SP, por 3 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Max e Ezequiel foram os autores na primeira etapa, enquanto Neto Costa completou de pênalti na segunda.

Com o resultado, o Athletic que conquistou apenas a sua segunda vitória, subiu para a 15ª colocação com seis pontos. O Botafogo-SP, que também luta na parte debaixo da tabela, agora aparece na zona de rebaixamento, em 17º, com cinco pontos.

Mesmo como visitante, o Athletic se sentiu em casa no primeiro tempo. E, apesar de não ter tido mais posse de bola, foi oportuno e construiu uma boa vitória antes do intervalo. Tanto que em menos de cinco minutos, marcou dois gols. Aos 15, Max ganhou de Rafael Milhorim na corrida e tocou no canto esquerdo de Victor Souza.

Já aos 20, foi a vez de Ezequiel deixar a sua marca. Ele recebeu sozinho na área e bateu firme para o fundo da rede. O Botafogo-SP equilibrou as ações na sequência, mas o time mineiro soube administrar bem a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o time paulista foi para cima e conseguiu balançar as redes aos oito minutos. Alexandre Jesus completou um cruzamento de Gabriel Risso, de cabeça, mas o árbitro invalidou o lance por conta de uma falta no início da jogada. Os donos da casa não desistiram e seguiram tentando pelo menos descontar.

Aos poucos, cansou e baixou um pouco o ritmo, enquanto o adversário passou a se arriscar em contra-ataques. Em um deles, aos 30 minutos, Max puxou avançou e tocou para Alason, que chutou de primeira, a bola desviou na zaga e foi para escanteio. Após analisar as imagens do VAR, o árbitro viu um toque na mão de Carlos Eduardo e marcou o pênalti. Neto Costa foi para a cobrança e não desperdiçou aos 33 minutos. Depois disso, nada mais aconteceu.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da oitava rodada da Série B. Logo às 16h, o Botafogo visita o Operário-PR, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já o Athletic-MG recebe o Novorizontino no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 3 ATHLETIC-MG

BOTAFOGO-SP – Victor Souza; Jeferson, Alisson Cassiano (Ericso), Rafael Milhorim (Carlos Eduardo) e Gabriel Risso; Sabit (Robinho), Leandro Maciel e Alejo Dramisino; Matheus Régis (Carrillo), Jonathan Cafú (Pablo Thomaz) e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

ATHLETIC-MG – Jefferson Luis; Douglas Pelé, Sidimar, Gabriel Ferreira (Alex) e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Alason Carioca) e Max; Ezequiel (Fernando Martínez), Neto Costa (Lincoln) e Yuri (Marcelo Ajul). Técnico: Roger Silva.

GOLS – Max, aos 16 e Ezequiel, aos 20 minutos do primeiro tempo. Neto Costa, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sabit Abdulai (Botafogo-SP) e Diego Fumaça, Jefferson Luís e Max (Athletic-MG).

ÁRBITRO – Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA – R$ 56.835,00.

PÚBLICO – 2.289 pagantes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).