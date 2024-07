Athletic-MG empata e não assume a liderança da Série C; Figueirense entra no G-8

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 22:17 Para compartilhar:

A 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro começou neste sábado com três empates e apenas a vitória do Figueirense por 1 a 0 em cima do Remo. O Athletic-MG desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória, ao empatar por 1 a 1 com o Tombense, em duelo mineiro, disputado em Tombos(MG).

O Athletic precisava vencer para ultrapassar o líder Botafogo-PB, com 31 pontos, mas ficou com 30 pontos em segundo lugar. Abriu o placar com Paul Villero, mas sofreu o empate com Rony. O Tombense segurou a oitava posição, com 21 pontos.

O Figueirense entrou no G-8 – zona de classificação – ao bater por 1 a 0 o Remo, com gol de Jefinho. O time catarinense ficou com 22 pontos, em sétimo, deixando o time paraense com 19, agora em 10º lugar.

O Ferroviário-CE não conseguiu sair da zona de rebaixamento, ao empatar por 1 a 1 com o CSA, mesmo jogando em casa no estádio Presidente Vargas. Com 13 pontos é 18º colocado, enquanto o Asa, com 15, ocupa a 14ª posição. Os gols saíram no primeiro tempo. Tiago Marques abriu para o visitante e Ciel, aos 42 anos, marcou para o time cearense.

Em São Luis (MA), no estádio Castelão, Sampaio Corrêa, com gol de Cavi e Náutico, com Luiz Paulo, no primeiro minuto, ficaram no empate por 1 a 1. O time maranhense tem 14 pontos, em 15º lugar, enquanto o Náutico segue ainda fora do G-8, com 18 pontos, em 11º.

Mais quatro jogos serão disputados no domingo, com direito ao líder Botafogo-PB, que enfrenta o Ypiranga, em Erechim. A rodada será fechada na segunda-feira à noite com dois jogos.

Confira os jogos da 15ª rodada:

SÁBADO

Sampaio Corrêa 1 x 1 Náutico

Figueirense 1 x 0 Remo

Tombense 1 x 1 Athletic-MG

Ferroviário-CE 1 x 1 CSA

DOMINGO

16h30

Caxias x São José-RS

ABC x São Bernardo

Ypiranga x Botafogo-PB

19h

Confiança-SE x Volta Redonda

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ferroviária x Londrina

Aparecidense x Floresta