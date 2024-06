Athletic é favorecido por empate do Botafogo-PB e assume a liderança isolada da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 22:54 Para compartilhar:

O Athletic-MG assumiu a liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer por 3 a 1, de virada, o Ferroviário-CE, e contar com o empate por 1 a 1 entre CSA e Botafogo-PB. O time mineiro, agora, soma 21 pontos, um a mais do que o Botafogo-PB, com 20. A 9ª rodada teve, no sábado, apenas três jogos.

Em Minas Gerais, o Athletic levou um susto ao sofrer um gol do Ferroviário-CE, marcado por Gabryel Martins logo aos dois minutos. Mas empatou com Jonathas, no primeiro tempo, e virou com Danilo Cardoso e Denilson, no segundo. O time cearense continua com sete pontos, em 15º.

No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Botafogo-PB, ainda invicto, desperdiçou a série de cinco vitórias seguidas ao empatar com o CSA, que saiu na frente com Tiago Marques, de pênalti. Também de pênalti, Lenon empatou nos minutos finais. O CSA segue sem vencer, é o 18º colocado e ainda está na zona de rebaixamento.

O Aparecidense, em casa, quebrou um jejum de sete jogos sem vitória ao bater por 2 a 1 o Tombense, com gols de Igor Torres e Júlio César, ficando em 11º lugar, com nove. O time mineiro diminuiu o placar com Pierre, na parte final do jogo, tendo nove pontos.

No domingo, mais quatro jogos serão realizados, com destaque para a invicta Ferroviária, que enfrentará o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). A rodada ainda vai ter dois jogos na segunda e outro na terça.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

CSA 1 x 1 Botafogo-PB

Aparecidense 2 x 1 Tombense

Athletic 3 x 1 Ferroviário

DOMINGO

16h30

Remo x Ypiranga

Figueirense x Confiança

São José x Londrina

19h

Caxias x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

20h

Náutico x Floresta

ABC x Volta Redonda

TERÇA-FEIRA

20h

São Bernardo x Sampaio Corrêa