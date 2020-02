Athletic Bilbao vence Granada e se aproxima da final da Copa do Rei

O Athletic Bilbao ficou mais perto da final da Copa do Rei, depois de vencer o Granada em casa por 1 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais do torneio.

Um gol de Iker Muniain (42) deu a vitória à equipe basca, que volta a enfrentar o Granada dentro de três semanas, no duelo que vale a vaga na final que será disputada no dia 18 de abril em Sevilha.

O Athletic, carrasco do Barcelona nas quartas de final da semana passada, teve o controle da partida nesta quarta no estádio San Mamés, em um jogo em que o VAR anulou um gol de Ander Capa (59).

Após um início hesitante das duas equipes, o Athletic assumiu a posse de bola e começou a pressionar o Granada.

Acuada pelo time da casa, a equipe da Andaluzia, que nas quartas de final eliminou o Valencia, atual campeão da Copa do Rei, foi se fechando em sua área, apesar de ter criado no início as melhores chances do jogo.

Um chute levemente desviado de Roberto Soldado (5) deu lugar a outro chute do venezuelano Yangel Herrera, que o goleiro Unai Simón defendeu em dois tempos (12).

O Athletic rondava o gol do Granada até que pouco antes do intervalo, Williams avançou pela esquerda e cruzou no meio da área, onde Muniain apareceu para acertar no ângulo e abir o placar (42).

Após o intervalo, o Granada se abriu mais e avançou, enquanto que o time de Bilbao optou pela cautela.

Nos últimos minutos, os visitantes pressionaram a saída da bola do adversário, testando Simón.

O goleiro do Athletic se esticou para defender um chute de Carlos Neva (82), e um minuto depois voltou a aparecer salvando uma cabeçada do português Domingos Duarte (83).

Mas o placar não se modificou e o Athletic vai levar uma vantagem importante para o jogo de volta em Granada, no dia 5 de março.

