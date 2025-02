Athletic Bilbao vence Girona (3-0) com hat-trick de Sancet

Um hat-trick de Oihan Sancet deu neste sábado (8) ao Athletic Bilbao a vitória por 3 a 0 sobre o Girona em San Mamés, num jogo da 23ª rodada da LaLiga, resultado que consolidou a equipe basca na quarta posição com 44 pontos, enquanto o time catalão permanece provisoriamente no sétimo lugar.

Sancet, que teve uma ótima atuação com três gols (42′, 45’+1 e 79′) encaminhou a vitória ainda na primeira etapa. Primeiro, o meia-atacante marcou de pênalti e depois desviou de cabeça após um cruzamento de Álex Berenguer para fazer o segundo gol.

No segundo tempo, o meio-campista de 24 anos colocou a cereja no bolo encobrindo o goleiro argentino Paulo Gazzaniga.

Mais cedo o Celta de Vigo (12º), venceu o Betis (10º) por 3 a 2 em Balaídos, depois de ficar numa desvantagem de dois gols no segundo tempo.

O brasileiro Antony (10′) e Diego Llorente (22′) colocaram o Betis na frente logo no início do duelo, e parecia que a vitória da equipe sevilhana estava encaminhada.

Mas Fran Beltrán (63′), Javi Rodríguez (65′) e o sueco Williot Swedberg (87′) viraram o placar.

O Betis tem agora 29 pontos, um a mais que o Celta (28 pts), que está empatado com Real Sociedad e Sevilla, equipes que disputaram um jogo a menos.

Horas mais tarde, o Villarreal venceu em sua visita ao Las Palmas por 2 a 1, com gols de Álex Baena (53′) e Ayoze Pérez (66′), e com esse resultado a equipe de Castellón continua firme na zona europeia, na quinta posição, com 40 pontos.

Já o time das Canárias, que diminuiu o placar com um gol de Manuel Fuster (84′), continua afundada na décima quinta posição, com 23 pontos, empatada com Leganés (16º) e Espanyol (17º), que ainda têm de disputar os seus jogos nesta rodada.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Celta Vigo – Betis 3 – 2

Athletic Bilbao – Girona 3 – 0

Las Palmas – Villarreal 1 – 2

Real Madrid – Atlético de Madrid

– Domingo:

(10h00) Alavés – Getafe

(12h15) Valencia – Leganés

(14h30) Real Sociedad – Espanyol

(17h00) Sevilla – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 15 4 3 50 21 29

2. Atlético de Madrid 48 22 14 6 2 37 14 23

3. Barcelona 45 22 14 3 5 60 24 36

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Girona 31 23 9 4 10 31 33 -2

8. Osasuna 30 22 7 9 6 27 31 -4

9. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

10. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

11. Real Sociedad 28 22 8 4 10 18 19 -1

12. Celta Vigo 28 23 8 4 11 34 37 -3

13. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

18. Alavés 21 22 5 6 11 25 34 -9

19. Valencia 19 22 4 7 11 22 37 -15

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

