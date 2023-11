Athletic Bilbao vence Celta (4-3) com gol de pênalti nos acréscimos e é 5º no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 19:55 Para compartilhar:

Um pênalti nos acréscimos (90’+8) deu ao Athletic Bilbao (5º) a vitória por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo (18º), nesta sexta-feira, na abertura da 13ª rodada da Liga espanhola.

Álex Berenguer foi o autor desse gol decisivo nos últimos instantes da partida, o que fez com que os três pontos permanecessem em Bilbao.

Antes disso, o jogo foi repleto de chances dos dois lados.

O Celta ficou em vantagem duas vezes em San Mamés, com gols de Iago Aspas (25′) e do marfinense Jonathan Bamba (41′), mas o Athletic empatou nas duas ocasiões com gols antes do intervalo de Oihan Sancet (37′) e Gorka Guruzeta (45’+5), que no início da segunda etapa colocou a equipe de Bilbao em vantagem provisória (52′).

O norueguês Jorgen Strand Larsen empatou para os galegos aos 66 minutos e o placar de 3 a 3 se manteve até Berenguer desferir o golpe final no oitavo minuto dos acréscimos.

O Celta chegou até a desperdiçar um pênalti, em que Unai Simón adivinhou o canto da cobrança de Aspas, aos 72 minutos.

Com esta vitória, o Athletic é o quinto colocado e se consolida na zona europeia, ficando provisoriamente a um ponto das posições da Liga dos Campeões, que é fechada pelo Atlético de Madrid (4º), que recebe no domingo o Villarreal (13º) no Metropolitano.

Por outro lado, o Celta (18º, antepenúltimo) segue na liderança da tabela, na zona de rebaixamento. Dos treze jogos disputados nesta Liga, venceu apenas um jogo no distante dia 1º de setembro, quando derrotou o Almería por 3 a 2 fora de casa.

A 13ª rodada continua neste fim de semana.

O surpreendente líder Girona visita o Rayo Vallecano (9º) neste sábado. A dois pontos dos catalães está o Real Madrid (2º), que no mesmo dia recebe o Valencia (8º).

O Barcelona (3º), que está dois pontos atrás do Real Madrid e quatro atrás do Girona, joga em casa no domingo contra o Alavés (14º).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Celta Vigo 4 – 3

– Sábado:

(10h00) Rayo Vallecano – Girona

(12h15) Almería – Real Sociedad





(14h30) Granada – Getafe

Osasuna – Las Palmas

(17h00) Real Madrid – Valencia

– Domingo:

(12h15) Barcelona – Alavés

(14h30) Sevilla – Betis

(17h00) Atlético de Madrid – Villarreal

– Quarta-feira:

(17h00) Mallorca – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 31 12 10 1 1 29 15 14

2. Real Madrid 29 12 9 2 1 23 8 15





3. Barcelona 27 12 8 3 1 24 12 12

4. Atlético de Madrid 25 11 8 1 2 26 11 15

5. Athletic Bilbao 24 13 7 3 3 25 17 8

6. Betis 20 12 5 5 2 16 15 1

7. Real Sociedad 19 12 5 4 3 20 15 5

8. Valencia 18 12 5 3 4 15 13 2

9. Rayo Vallecano 18 12 4 6 2 14 15 -1

10. Las Palmas 17 12 5 2 5 10 11 -1

11. Getafe 15 12 3 6 3 14 16 -2

12. Osasuna 13 12 4 1 7 14 20 -6

13. Villarreal 12 12 3 3 6 17 21 -4

14. Alavés 12 12 3 3 6 10 16 -6

15. Sevilla 11 11 2 5 4 17 16 1

16. Cádiz 10 12 2 4 6 10 17 -7

17. Mallorca 9 12 1 6 5 12 18 -6

18. Celta Vigo 7 13 1 4 8 14 24 -10

19. Granada 6 12 1 3 8 17 29 -12

20. Almería 3 12 0 3 9 14 32 -18

