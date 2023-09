Athletic Bilbao vence Alavés e pula para 3º no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 18:44 Compartilhe

O Athletic Bilbao deu sequência ao seu bom momento na temporada com uma vitória fora de casa sobre o Alavés por 2 a 0 nesta sexta-feira (22), na abertura da 6ª rodada do Campeonato Espanhol, que fez a equipe subir para a terceira posição na tabela.

Iñaki Williams (18′) e Oihan Sancet (76′) marcaram os gols que levaram o time de Bilbao à sua quarta vitória em seis jogos.

Com este resultado, a equipe chega aos mesmos 13 pontos de Barcelona (2º) e Girona (4º), que entram em campo no sábado contra Celta de Vigo (16º) e Mallorca (15º), respectivamente.

A liderança continua com o Real Madrid, única equipe com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas e que, no domingo, vai ao estádio Metropolitano encarar o rival, Atlético de Madrid (7º).

Fora de casa, o Athletic está mostrando um bom desempenho, com duas vitórias e um empate, sem sequer ter sofrido gols longe de seus domínios.

Um dado importante, levando em conta que seu próximo jogo como visitante, daqui a duas semanas, será contra o Real Sociedad, no clássico basco mais tradicional.

Além disso, o Athletic quebrou um tabu nesta sexta-feira, já que há duas décadas não vencia em Mendizorroza, estádio do Alavés.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Athletic Bilbao 0 – 2

– Sábado:

(09h00) Girona – Mallorca

(11h15) Osasuna – Sevilla

(13h30) Barcelona – Celta Vigo

(16h00) Almería – Valencia

– Domingo:

(09h00) Real Sociedad – Getafe





(11h15) Rayo Vallecano – Villarreal

Las Palmas – Granada

(13h30) Betis – Cádiz

(16h00) Atlético de Madrid – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7

2. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9

3. Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 7

. Girona 13 5 4 1 0 11 4 7

5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3

6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2

7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6





8. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2

. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2

10. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5

11. Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1

12. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1

13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2

14. Alavés 6 6 2 0 4 5 9 -4

15. Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1

16. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3

17. Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2

18. Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7

19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3

20. Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6

