Athletic Bilbao sofre, mas bate lanterna e sobe para a nona colocação no Espanhol

Os dois gols só saíram nos minutos finais, mas o Athletic Bilbao conseguiu derrotar o lanterna Huesca, por 2 a 0, e garantir três pontos importantes na classificação do Espanhol, nesta sexta-feira, em duelo válido pela 14ª rodada.

Com o resultado, o time chegou aos 17 pontos, em nono lugar, enquanto o Huesca, com apenas uma vitória, segue com 11, em 20º e último lugar. A liderança permanece com Atlético de Madrid (11 jogos), Real Sociedad (14) e Real Madrid (13), todos com 26 pontos.

Além de enfrentar uma forte retranca do Huesca, o Athletic desperdiçou várias oportunidades. O primeiro gol só foi sair aos 41 minutos da etapa final, quando o zagueiro Pulido derrubou Kenan Kodro dentro da área. O próprio atacante do time basco cobrou, no centro do gol, e abriu o placar.

Ainda havia tempo para um segundo gol do time da casa e ele saiu aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Unaí Nunez foi rápido para surgir no meio da zaga adversária, que falhou no lance.

