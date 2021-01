Athletic Bilbao elimina Real Madrid (2-1) e encara Barça na final da Supercopa da Espanha

O Athletic Bilbao se classificou para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o Real Madrid por 2 a 1, nesta quinta-feira, na segunda semifinal, com dois gols de Raúl García.

O atacante do Athletic abriu o placar com um chute cruzado (18) e ampliou de pênalti (38), antes de Karim Benzema diminuir no segundo tempo (73) para 2 a 1, resultado que leva o time de Bilbao para a final, onde enfrentará o Barcelona no domingo.

