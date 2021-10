Athletic Bilbao bate Alavés em dia de recorde de jogos seguidos de Iñaki Williams

O Athletic Bilbao (6º) venceu o Alavés (19º) por 1 a 0, nesta sexta-feira, na partida que abriu a 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

No jogo disputado em San Mamés, o gol dos donos da casa foi marcado por Raúl García (no minuto 44).

Além da vitória, a primeira a após três rodadas, os anfitriões também celebraram o recorde do atacante Iñaki Williams, que se tornou o jogador com mais partidas consecutivas disputadas no Espanhol, com 203 jogos.

Nesta sexta, o atacante do Athletic superou a marca de Juan Antonio Larrañaga, ex-jogador do Real Sociedad, que disputou 202 partidas entre 1986 e 1992.

Iñaki Williams abriu sua série de jogos seguidos em 20 de abril de 2016, contra o Atlético de Madrid, e desde então não ficou fora de nenhum duelo de sua equipe.

Nestes 203 duelos, o atacante começou como titular em 168 vezes e entrou no decorrer do encontro em 34, marcando desde então 39 gols.

A rodada do Espanhol segue no fim de semana, com destaque para o clássico entre Atlético de Madri (4º) e Barcelona (6º).

— Jogos e resultados da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (pelo horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Athletic – Alavés 1 – 0

– Sábado:

(09h00) Osasuna – Rayo

(11h15) Mallorca – Levante







(13h30) Cádiz – Valencia

(16h00) Atlético de Madrid – Barcelona

– Domingo:

(09h00) Elche – Celta

(11h15) Espanyol – Real Madrid

(13h30) Getafe – Real Sociedad

Villarreal – Betis

(16h00) Granada – Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Real Madrid 17 7 5 2 0 21 8 13

2. Real Sociedad 16 7 5 1 1 10 6 4

3. Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 8

4. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Rayo 13 7 4 1 2 13 7 6

6. Athletic 13 8 3 4 1 7 4 3

7. Barcelona 12 6 3 3 0 11 5 6

8. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

9. Valencia 11 7 3 2 2 12 8 4

10. Osasuna 11 7 3 2 2 10 11 -1

11. Villarreal 8 6 1 5 0 6 3 3

12. Mallorca 8 7 2 2 3 6 12 -6

13. Celta 7 7 2 1 4 7 10 -3

14. Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 -3

15. Cádiz 6 7 1 3 3 7 11 -4

16. Elche 6 7 1 3 3 4 8 -4

17. Levante 4 7 0 4 3 6 12 -6

18. Granada 3 7 0 3 4 5 12 -7

19. Alavés 3 7 1 0 6 2 12 -10

20. Getafe 0 7 0 0 7 2 12 -10

