Aterro de lixo desmorona e Guarulhos decreta situação de emergência

A Prefeitura de Guarulhos decretou situação de emergência na manhã desta segunda-feira, 31, após o deslizamento de terra no aterro sanitário da cidade, ocorrido no último dia 28. “Apesar do ocorrido, a coleta de lixo em Guarulhos está normalizada, dentro da programação de final de ano. Problemas isolados e pontuais ainda podem ocorrer”, informa a Prefeitura, em nota.

A Prefeitura afirma que o “deslocamento parcial de célula” do aterro provocou a suspensão dos serviços. Com o acidente, o lixo que estava enterrado voltou a ficar exposto, trazendo mau cheiro e impedindo que os caminhões de resíduos continuassem a despejar os rejeitos no local.

Uma das propostas era usar aterros de lixo particulares para evitar prejudicar a população.

“Chamada pela Prefeitura, a Cetesb solicitou que fossem tomadas medidas protetivas que já tiveram início na área do aterro, com o objetivo de providenciar um sistema de contenção para minimizar eventuais riscos, sob a orientação de especialistas”, informou a Prefeitura.