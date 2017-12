Atentado no leste do Afeganistão deixa pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo (3) em um atentado suicida contra uma manifestação de seguidores do presidente afegão em Jalalabad, no leste do país – anunciou o porta-voz da Polícia provincial do Nangarhar, Hazrat Husain Mashriqiwal.

“O agressor suicida, que estava de moto, se detonou no meio da multidão que assistia a uma manifestação política em Jalalabad. Seis pessoas morreram, incluindo um menino e várias mulheres, e 13 ficaram feridas”, contou.

Era uma “manifestação em apoio al presidente Ashraf Ghani”, completou.

O governador da província de Nangarhar, Ataula Khogyani, confirmou o balanço de vítimas em entrevista à AFP.

Segundo o diretor dos serviços de saúde, Najib Kamawal, alguns feridos se encontram em “estado crítico”.

Limítrofe com o Paquistão, a província de Nangarhar sofre a pressão dos talibãs e do grupo Estado Islâmico, que têm suas principais bases afegãs nessa zona do país.