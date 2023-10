Atentado na capital da Turquia antes da abertura da sessão parlamentar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 8:18 Compartilhe

Um atentado suicida abalou neste domingo (1) o centro da capital da Turquia, Ancara, poucas horas antes da abertura da nova sessão parlamentar que deve validar a entrada da Suécia na Otan.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, discursará durante a sessão, segundo o site da presidência, que confirmou a presença do chefe de Estado.

O Parlamento também mantém a agenda “sem alterações”, informou o porta-voz do Legislativo.

O ministério do Interior informou que dois policiais ficaram feridos no ataque executado por “dois terroristas”. Um deles “detonou a carga explosiva que carregava e o outro foi neutralizado”.

A vida dos agentes está fora de perigo, segundo a pasta.

A área do ataque, que não foi reivindicado, abriga vários ministérios e o Parlamento.

“Dois terroristas chegaram em um veículo às 9H30 (3H30 de Brasília) na porta de entrada da Direção Geral de Segurança do ministério do Interior e executaram um atentado com bomba”, afirmou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

A forte explosão foi ouvida a vários quilômetros de distância. A onda expansiva derrubou diversas árvores.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra um veículo cinza estacionando lentamente diante da sede da polícia. Um criminoso desce do carro e avança com uma arma na mão, antes de detonar a carga explosiva presa ao corpo diante da cabine de polícia.

O segundo criminoso sai do veículo, mas desaparece das imagens devido à fumaça e poeira levantadas pela explosão.

A polícia de Ancara anunciou que estava realizando “explosões controladas de pacotes suspeitos” devido ao temor de novos atentados. A força de segurança pediu aos moradores da cidade que mantenham a calma.

– Entrada da Suécia na Otan –

O canal de televisão privado NTV informou que tiroteios foram registrados na área próxima do atentado, que foi isolada. Viaturas policiais e ambulâncias estavam no local.

O Ministério Público de Ancara anunciou a abertura de uma investigação e proibiu o acesso à região.

Também pediu aos meios de comunicação, em particular os canais de televisão, que interrompessem imediatamente a exibição de imagens do local do ataque, o que foi atendido.

O Parlamento turco deve validar na sessão a entrada da Suécia na Otan.

Hungria e Turquia retiraram em julho os vetos à entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas adiaram a votação para ratificar a adesão.





Erdogan pressiona a Suécia há vários meses a adotar medidas contra as profanações do Alcorão, tema que provoca tensão entre os dois países.

A Finlândia se tornou em abril o 31º país membro da Otan, após três décadas de neutralidade militar e em plena guerra da Ucrânia.

A União Europeia condenou com veemência o atentado.

Ancara, capital da Turquia, já sofreu vários atentados, em particular nos anos 2015 e 2016, muitos deles reivindicados pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) ou pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O PKK, que luta contra o Estado turco desde 1984, está na lista de grupos terroristas elaborada por Ancara e pelos aliados ocidentais do país.

Os militantes curdos vinculados ao PKK controlam a maior parte do nordeste da Síria.

Em outubro de 2015, um atentado em Ancara reivindicado pelo EI matou 109 pessoas.

O atentado mais recente na Turquia havia acontecido em uma avenida comercial importante de Istambul, a Istiklal, em novembro de 2022, uma explosão que deixou seis mortos e 81 feridos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias