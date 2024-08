Atentado mata 12 policiais no Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 5:59 Para compartilhar:

Um ataque de um grupo criminoso com lançadores de foguetes contra veículos da polícia na quinta-feira no Paquistão matou 12 agentes das forças de segurança, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira.

Dois veículos que transportavam pelo menos 22 policiais foram atacados na quinta-feira no distrito de Rahim Yar Khan, na província de Punjab, centro-leste do país.

O ataque também deixou oito feridos, informou o porta-voz da polícia, Saif Ali Wains.

Um dos autores do ataque morreu em uma operação posterior.

A polícia informou em um comunicado que prosseguirá com os esforços até que os “culpados sejam eliminados”.

Há várias décadas, grupos criminosos atuam nas zonas fronteiriças das províncias de Sindh e Punjab, onde suas ações incluem sequestros para exigir pagamentos de resgate.

O Exército executou uma operação em larga escala contra os grupos em Sindh no início da década de 1990, mas os criminosos retornaram à região.

