Atentado contra ex-prefeito foi forjado, dizem polícia e MP

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) concluíram que o atentado a tiros contra o ex-prefeito Taboão da Serra (SP) José Aprígio da Silva (Podemos), em outubro do ano passado, foi forjado. Segundo autoridades, o episódio foi encenado para dar projeção à campanha pela reeleição.

O Estadão procurou o ex-prefeito, mas não houve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

A investigação aponta que aliados de José Aprígio buscavam uma “vantagem eleitoral” e planejaram o atentado para mobilizar os eleitores. Ele não conseguiu se reeleger. O ex-prefeito é investigado por suspeita de participação no plano. O Estadão apurou que um sobrinho de José Aprígio, Christian Lima Silva, e três secretários durante sua gestão – José Vanderlei (Transportes), Ricardo Rezende (Obras) e Valdemar Aprígio (Manutenção) – também são alvo do inquérito. Eles não foram localizados.

‘Comoção’

De acordo com o Ministério Público, há “indícios razoáveis” de que aliados do ex-prefeito estão envolvidos em “crime grave cujas impressões iniciais apontam a hediondez” e que causou “grande comoção e medo na comunidade local, além da possibilidade de influir diretamente na eleição municipal”.

A Polícia Civil e a Promotoria de Justiça de Taboão da Serra abriram ontem a Operação Fato Oculto para aprofundar a investigação. Foram apreendidos celulares, computadores, dinheiro e armas. A Justiça de São Paulo determinou a prisão de dois suspeitos de terem feito a “ponte” entre a equipe de José Aprígio e o atirador.

Caso

No dia 18 de outubro de 2024, José Aprígio foi atingido na clavícula por um tiro de fuzil. O disparo perfurou o vidro do carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto, na BR-116. Vídeos gravados pela equipe do então candidato à reeleição foram divulgados nas redes sociais.

Os carros usados no dia do crime foram encontrados em Osasco – um deles, um Nissan March, estava incendiado. A arma, um fuzil AK-47, não foi localizada. O atirador, Gilmar de Jesus Santos, está preso.