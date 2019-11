Atentado com carro-bomba mata 9 pessoas na Síria

Pelo menos nove pessoas, incluindo duas crianças, morreram em um ataque com carro-bomba na cidade de Tal Abyad, no norte da Síria, uma área sob controle turco, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O ataque, que também causou 22 feridos, ainda não foi reivindicado.

As imagens do local do ataque mostraram um carro em chamas e a cratera causada pela forte explosão, que também causou danos a edifícios e outros veículos ao redor.

A região de Tal Abyad tem sido palco de vários ataques desde que a Turquia lançou uma ofensiva militar no início do mês passado para obter o controle de uma faixa de 120 quilômetros de comprimento e cerca de 30 km de largura, que estava nas mãos de forças curdas da Síria.

Em 10 de novembro, Ancara acusou as milícias curdas de serem responsáveis por um ataque no qual oito pessoas morreram na cidade de Suluk, a sudeste de Tal Abyad.

Oito dias antes, outras 13 pessoas morreram em outro ataque com carro-bomba na cidade.

O conflito na Síria, que eclodiu em 2011 após a repressão de manifestações prodemocráticas pelo regime de Damasco, causou mais de 370.000 mortes e milhões de pessoas deslocadas.