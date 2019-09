Macaé — A prefeitura de Macaé informou nesta sexta a transferência de uma série de atendimentos do Hospital Madre Tereza de Calcutá, em Imbetiba, para o Centro de Especialidades Dona Alba. Os pacientes que têm consultas e exames marcados para o Madre Tereza devem agora buscar a nova unidade, inaugurada em julho.

A mudança se inscreve na estratégia da Secretaria de Saúde de agilizar o atendimento. O Madre Teresa fica apenas, a partir de agora, com o serviço de fisioterapia. No Dona Alba, serão absorvidas as áreas de endocrinologia, dermatologia, ginecologia, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia (coluna lombar), pneumologia, psiquiatria, reumatologia e cirurgia vascular.