Até quando vai o frio em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O ar seco continua ganhando força na cidade de São Paulo, o que vai trazer grande amplitude térmica, ou seja, madrugadas e início das manhãs ainda com temperaturas baixas e tardes com temperatura em elevação, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 7, o dia começou com formação de nevoeiro localizado entre as zonas norte e leste da cidade, em Guarulhos e municípios vizinhos. No decorrer da manhã, a nebulosidade se dissipou e o sol passou a predominar, o que facilita a rápida elevação da temperatura.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde as 8h do dia 3 de junho de 2024.

O órgão alerta ainda para a redução dos índices de umidade com porcentuais mínimos variando entre 30% e 40% no período da tarde na capital paulista.

O sábado, 8 deve começar o dia com formação de névoa úmida e nevoeiro na Grand São Paulo. Ainda pela manhã, o sol aparece e predomina, o que vai favorecer a elevação da temperatura. No domingo, 9, o cenário se repete com grande estabilidade.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

– Sexta-feira: entre 12ºC e 25ºC;

– Sábado: entre 14ºC e 26ºC;

– Domingo: entre 15ºC e 27ºC;

– Segunda-feira: entre 15ºC e 27ºC;

– Terça-feira: entre 14ºC e 26ºC.

De acordo com a Climatempo, este fim de semana deve ser ensolarado em todo o Estado de São Paulo. O bloqueio atmosférico continua atuando e inibindo a formação de nuvens carregadas.