Até quando vai o calorão? Temperaturas podem passar dos 40°C nos próximos dias

Até quando o forte calor vai continuar no País? Desde a semana passada, algumas regiões estão sofrendo com as altas temperaturas. No entanto, a situação deve persistir por mais uma semana. De acordo com a AtmosMarine, consultoria especializada em Meteorologia e Oceanografia, os próximos dias serão marcados por temperaturas extremas no Sul e Sudeste do Brasil.

No Rio Grande do Sul, especialmente na região Oeste, os termômetros podem superar os 40°C, enquanto em outras áreas do estado as máximas devem ficar acima dos 35°C até a próxima quarta-feira, dia 20. O calor intenso também será sentido em diversos municípios de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O padrão de temperatura elevada é consequência da atuação de uma alta geopotencial combinada com padrão de bloqueio atmosférico em altos níveis. Esse sistema impede a passagem de frentes frias e mantém o ar quente estagnado, favorecendo a elevação das temperaturas e reduzindo a ocorrência de chuvas na maior parte da região.

Apesar disso, no extremo sul do Rio Grande do Sul, a influência de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva isoladas. No entanto, essas precipitações não serão suficientes para amenizar o calor persistente que segue nas áreas citadas.

Diante desse cenário, especialistas recomendam cuidados para minimizar os impactos das altas temperaturas. A hidratação constante, o uso de protetor solar e a redução da exposição ao Sol durante os horários mais quentes do dia são medidas essenciais para evitar problemas de saúde.

Além disso, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil devem ter chuvas nesta quinta-feira, dia 13. As precipitações devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos também vão estar intensos (40-60 km/h).

No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Mesmo assim, as autoridades alertam para possíveis perigos relacionados às chuvas. Em caso de rajadas de vento, não é recomendável que a população se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também é importante que as pessoas não estacionem os seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é recomendável que a população que mora nas regiões evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.