Até quando deve fazer frio em São Paulo? Confira previsão para todo o Estado

Depois de dias de calor intenso, com temperaturas máximas históricas, o último fim de semana de agosto tem sido gelado na capital paulista. Neste sábado, 26, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano, com temperatura média de 14,5ºC. Além disso, a garoa esteve presente em quase todo o dia.

De acordo com o Climatempo, deve continuar fazendo frio na cidade até o próximo sábado, 2 de setembro, quando os termômetros voltam a subir. Neste domingo, 27, a previsão continua sendo de chuva para o dia todo, com mínima de 11ºC e máxima de 15ºC. Já nos próximos dias, o tempo fica da seguinte maneira na capital:

Segunda-feira, 28: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC, com garoa de manhã e de noite;

Terça-feira, 29: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC, com chuva durante todo o dia e noite;

Quarta-feira, 30: mínima de 13ºC e máxima de 22ºC, com sol e nuvens, mas pancadas de chuva a qualquer hora;

Quinta-feira, 31: mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, com garoa de manhã e de noite;

Sexta-feira, 1º de setembro: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC, com sol e algumas nuvens;

Sábado, 2 de setembro: mínima de 15ºC e máxima de 27ºC, com sol e algumas nuvens;

Domingo, 3 de setembro: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, com sol e algumas nuvens.

Interior e litoral

O tempo também fica gelado a semana toda em Campinas. A temperatura só sobe um pouco na sexta-feira, que deve ter mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. No começo da semana, o clima fica entre 13ºC e 22ºC. Na quarta e na quinta-feira, deve haver pancadas de chuva intensas na cidade.

Mais ao centro do Estado, as temperaturas ficam um pouco mais altas. Em Araraquara, a semana deve ter mínima de 15ºC e máxima de 25ºC, com pancadas de chuva entre terça e quinta. Em Marília, faz entre 13ºC e 23ºC na terça-feira e 14ºC e 25ºC na quarta, com chuva nestes dois dias.

Em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o tempo fica entre 15ºC e 27ºC e 15ºC e 28ºC, respectivamente. Também deve chover na terça e na quarta.

No litoral, chove a semana toda e faz sol com algumas nuvens a partir de sexta-feira. No Guarujá, na Baixada Santista, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 20ºC na segunda-feira. Em Ilhabela, litoral norte, a máxima cai 1ºC em relação ao Guarujá. Já no litoral sul, o frio é maior: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC em Peruíbe.

