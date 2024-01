Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 12:42 Para compartilhar:

O ator Amaury Lorenzo, que conquistou o público como Ramiro, em “Terra e Paixão”, na TV Globo, mostrou que já se despediu do personagem.

Através do seu perfil do Instagram, o artista mostrou que está com um novo visual, com os cachos mais baixos e a barba também.

“Obra de arte pelas mãos do meu amigo genial @deividbogo. E vocês? Curtiram?”, questionou ele, que recebeu muitos elogios.

Assista ao vídeo:

