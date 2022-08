‘Até Globo Rural eu faço’, diz Marcos Mion sobre vontade de trabalhar na Globo

Da Redação 12/08/2022 - 23:30 Compartilhe

Estar trabalhando na Globo é um sonho que se realizou para Marcos Mion. No Podpah desta sexta-feira (12), o apresentador do “Caldeirão” contou como foi esse processo.

“Eu cogitei até fazer novela, que é uma coisa que eu não faço mais! Aceitaria qualquer coisa. Até Globo Rural eu faço”, relembrou. “Eu bati em algumas traves até a minha ida para Globo. Foram umas quatro vezes que a conversa foi, mas acabaram não rolando”, comentou.

Agora, com sonho realizado, ele se sente satisfeito por ter apoio em suas ideias. “E o mais legal é que eles me permitiram, me apoiam muito… Mas a galera lá ficou louca quando fiz isso. Quem está assistindo em casa está como? De chinelo, de meia. Então a gente pode se assimilar um pouco mais também, ter essa movimentação com o pessoal de casa”, afirmou ele.

No “Saia Justa”, do GNT, Mion comentou que diante de uma negativa de Boninho, ele resolveu apelar para “instâncias superiores”. Eu tenho um WhatsApp do Boninho falando para mim: ‘O sábado está fechado, toca a sua vida, aceita outra proposta, porque não vai rolar”, contou. “Eu falei: ‘não, não vou aceitar’. Fui para Nossa Senhora, reforcei a minha promessa. Isso não estava certo. Era para eu estar lá! Eu fiz a minha parte”. A promessa foi cumprida em dezembro de 2021.

