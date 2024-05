Ataques ucranianos deixam três mortos na Rússia e leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 9:46 Para compartilhar:

Ataques aéreos ucranianos mataram uma pessoa na região fronteiriça russa de Belgorod e outras duas no território controlado pela Rússia no leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (21).

A região de Belgorod, do outro lado da fronteira com a região ucraniana de Kharkiv (nordeste), que é cenário de uma ofensiva terrestre russa, é alvo frequente de ataques.

“Um drone atacou um carro em movimento no qual viajavam um motorista e três passageiros”, disse o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, em uma mensagem no Telegram.

“Uma mulher não resistiu aos ferimentos sofridos na explosão e morreu no local”, acrescentou.

O ataque aconteceu perto de um posto de controle na localidade de Oktiabrski, a 12 quilômetros da fronteira ucraniana.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que as forças do país iniciaram a nova ofensiva na região de Kharkiv há duas semanas para criar uma zona de segurança que proteja as áreas de fronteira do país dos ataques ucranianos.

Moscou anunciou ter capturado várias localidades ucranianas e conquistou os avanços territoriais mais significativos em 18 meses.

Um homem morreu na cidade de Donetsk em bombardeios ucranianos, informou o prefeito russo Alexei Kulemzin, e outro morreu em território controlado pela Rússia na região ucraniana de Zaporizhzhia.

