Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 OUT (ANSA) – O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, garantiu nesta terça-feira (1º) que os ataques do Irã no país “terão consequências”.

“Temos planos e agiremos no momento e no local que escolhermos. Estamos em alerta máximo defensiva e ofensivamente, protegeremos os cidadãos de Israel”, afirmou. (ANSA).