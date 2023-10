Ataques russos provocam duas mortes no sul da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 8:08 Para compartilhar:

Vários ataques russos deixaram pelo menos dois mortos e dois feridos nas últimas 24 horas no sul da Ucrânia, incluindo ações em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, anunciaram neste sábado as autoridades ucranianas.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no bombardeio contra uma área residencial na sexta-feira à noite em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, segundo a polícia nacional.

A pessoa ferida, uma mulher de 57 anos, foi atingida por estilhaços e está hospitalizada em estado grave, informou o gabinete presidencial.

Outro ataque noturno provocou um incêndio em um complexo industrial, informaram as forças de segurança. As chamas foram controladas.

“Algumas infraestruturas essenciais foram danificadas”, indicou a presidência.

Mais ao sul, na região de Kherson, vários ataques deixaram um morto e um ferido.

Duas pessoas ficaram feridas nas regiões de Kharkiv e Donetsk, no leste do país, segundo as autoridades.

O gabinete presidencial afirmou que várias localidades da região de Donetsk foram alvos de disparos russos, incluindo Avdiivka.

A cidade industrial é cenário de combates violentos há algumas semanas e alvo de vários ataques do Exército russo.

