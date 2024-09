Ataques russos contra hospital ucraniano deixam nove mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 8:42 Para compartilhar:

Nove pessoas morreram neste sábado (28) em ataques russos contra um hospital na região de Sumy, nordeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades regionais.

“O balanço foi estabelecido: nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas”, anunciou a administração regional de Sumy no Telegram.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, relatou nas redes sociais que os ataques foram executados pelo Exército russo com “drones (explosivos) do tipo Shahed”.

“A Rússia está em guerra contra os hospitais, as infraestruturas civis e a vida das pessoas. Apenas a força pode forçar a Rússia à paz”, afirmou.

“A paz através da força é o único caminho correto”, acrescentou.

Segundo o ministro do Interior, Igor Klimenko, um primeiro ataque “matou uma pessoa” e provocou danos a vários andares do hospital, o que motivou a evacuação do local.

Quando as equipes de emergência e a polícia chegavam ao local, “o inimigo voltou a atacar durante a retirada dos pacientes”, completou.

A polícia nacional ucraniana, que relatou um morto e um ferido nos bombardeios, mencionou um “ataque cínico” em sua conta do Telegram.

O primeiro ataque aconteceu às 4H35 GMT (1H35 de Brasília) e atingiu o hospital, que no momento abrigava 86 pacientes e 38 funcionários, segundo promotores ucranianos.

O segundo ataque aconteceu 50 minutos depois, quando as equipes de emergência e a polícia estavam no local para ajudar na retirada dos pacientes.

A polícia divulgou imagens dos danos provocados ao hospital de quatro andares.

Um grupo de voluntários ucranianos que ajuda na reconstrução de edifícios, Dobrobat, informou em sua página no Facebook que seus integrantes estavam no local quando ocorreu o segundo ataque.

O grupo divulgou um vídeo que mostra uma espessa nuvem de fumaça, explosões e civis fugindo ao som das sirenes de alarme.