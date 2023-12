Ataques russos contra cidades ucranianas deixam nove feridos em Kherson

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 23:18 Para compartilhar:

Vários drones russos atacaram Kiev durante a noite, pelo menos dois atingiram a cidade de Kharkiv, no oeste, e nove pessoas ficaram feridas nos bombardeios a Kherson, no sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (19).

“Durante o bombardeio de Kherson na noite passada pelos ocupantes russos, nove pessoas ficaram feridas, incluindo quatro crianças” com idades entre dois e 13 anos, publicou no Telegram o prefeito da cidade, Roman Mrochko.

Entre os feridos, “uma mãe e seus três filhos foram hospitalizados. O estado deles é moderado. Eles têm contusões e ferimentos causados pela explosão”, acrescentou o prefeito, observando que os outros cinco feridos foram atendidos no local.

Drones explosivos Shahed, de fabricação iraniana, foram derrubados pela defesa aérea ucraniana quando se dirigiam para Kiev, segundo o chefe da administração militar da capital, Sergii Popko.

“De acordo com informações preliminares (…) não há vítimas nem danos”, escreveu Popko no Telegram, esclarecendo que o ataque, o quinto contra a capital em dezembro, foi lançado do Mar Negro.

Por sua vez, o prefeito de Kharkiv, Igor Terejov, relatou pelo menos dois ataques perto de prédios residenciais na cidade e estava aguardando o relatório “sobre vítimas e destruições”.

Desde o outono boreal, Moscou intensificou os ataques noturnos contra as cidades ucranianas, em um momento em que o apoio ocidental a Kiev parece diminuir.

Líderes do Senado dos Estados Unidos indicaram nesta terça-feira que não haverá novo pacote de ajuda para a Ucrânia antes do final do ano.

