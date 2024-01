Ataques russos colocam Ucrânia em alerta e deixam 4 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/01/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 JAN (ANSA) – A Rússia lançou um bombardeio em larga escala contra ao menos seis regiões da Ucrânia nesta segunda-feira (8), deixando o país em alerta de risco para ataques aéreos e ao menos quatro mortos.

Segundo as autoridades locais, diversas explosões foram relatadas em várias cidades do país, incluindo em Dnipro e Kharkiv. Um incêndio também foi registrado em um shopping center em Kryvi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, após o bombardeio.

A série de ataques provocou diversos danos em casas e edifícios residenciais, além de fábricas. Em Kiev, diversas pessoas precisaram se abrigar em estações de metrô, diante da ameaça.

As tropas ucranianas, citadas pelo jornal Ukrainska Pravda, relataram ainda que os mísseis atingiram zonas residenciais em Zaporizhzhia, onde, até o momento, quatro pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas.

De acordo com as Forças do Sul da Ucrânia, o sistema de defesa aérea abateu oito drones lançados do Mar Negro em direção às regiões de Odessa e Mykolaiv. No entanto, os destroços causaram um incêndio na região de Odessa, cujos militares apagaram.

Já em Kryvyi Rih, no sul do país, mais de 15 mil cidadãos ficaram sem energia elétrica. A operadora de energia ucraniana Ukrenergo explicou que os bombardeios russos também causaram danos nas redes elétricas de Donetsk, Kharkiv e Kherson.

Os reparos de emergência são realizados com base na situação de segurança, informou a empresa, conforme relatado pela RBC-Ucrânia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias