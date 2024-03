Ataques russos atingem centrais elétricas da Ucrânia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 29/03/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Rússia voltou a mirar infraestrutura energética ucraniana com drones e mísseis, provocando danos em seis regiões do país. Ministro pede mais sistemas de defesa ao Ocidente para proteger setorUm ataque com mísseis e drones lançado na noite de quinta-feira (28/03) contra a Ucrânia deixou danos na infraestrutura energética em seis regiões, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal.

"Ontem à noite, a Rússia continuou seus bárbaros ataques ao sistema energético ucraniano. Há danos na infraestrutura energética das regiões de Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Cherkassy e Chernivtsi. Em algumas regiões ocorreram apagões de emergência", disse em uma mensagem no Telegram.

"O principal alvo do ataque foi novamente o nosso setor energético. Resistimos ao golpe. O sistema energético ainda está inteiro, mas a situação é muito difícil", alertou Shmygal, citado pela agência de notícias Interfax-Ucrânia.

Ele reiterou que "a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea para salvaguardar infraestruturas críticas e proteger a população", lembrando ao mesmo tempo que este é o principal tema de discussão com os parceiros internacionais.

Shmygal explicou ainda que a Ucrânia importa eletricidade de Romênia, Eslováquia, Polônia, Hungria e Moldávia para que o sistema funcione de forma estável.

Além disso, ressaltou que devido às condições climáticas aceitáveis, várias comunidades e cidades já tomaram a decisão de encerrar a temporada de uso de calefação.

"Apesar dos grandes desafios e ameaças, superamos com sucesso", declarou.

Já a Ukrenergo, a empresa nacional de eletricidade da Ucrânia, informou em uma mensagem também no Telegram que "as centrais térmicas e hidrelétricas nas regiões central e ocidental sofreram danos".

O principal fornecedor de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que o equipamento de três das suas centrais térmicas foi seriamente danificado e um funcionário ficou ferido.

Em sua mensagem no Telegram, a empresa também lembrou que desde o início da invasão em grande escala, há mais de dois anos, os russos atacaram usinas termelétricas DTEK em mais de 160 ocasiões.

Em seu site oficial, o Ministério da Energia afirmou que as forças russas atacaram instalações energéticas com drones e mísseis nas províncias de Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovograd e Ivano-Frankivsk. EFE

