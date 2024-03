Ataques russos abalam cidade de Odessa durante visita de Zelensky

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 12:38 Para compartilhar:

O Exército russo realizou bombardeios em Odessa nesta quarta-feira (6), quando o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, viajavam para aquele importante porto no sul da Ucrânia, disse o líder grego.

“No final (da visita) ouvimos o som de sirenes antiaéreas e explosões muito perto de nós. Não tivemos tempo de nos refugiar”, disse Mitsotakis, que se referiu ao ocorrido como uma “experiência impressionante”.

Os ataques ocorreram após uma visita dos dois líderes a este porto essencial para as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro, onde Zelensky explicou os esforços que estão sendo feitos “para restaurar e fortalecer a rota marítima ucraniana”, segundo Mitsotakis.

Esta rota permitiu a exportação de 28 milhões de toneladas de cereais desde que o acordo com a Rússia sobre o seu comércio expirou, em julho de 2023.

Em agosto de 2023, Kiev anunciou unilateralmente a criação de uma rota para exportar os seus cereais, apesar das ameaças russas de retaliação contra os navios que entram e saem dos portos ucranianos.

“Entendemos que esta guerra afeta a todos (…). Não perdoa ninguém”, acrescentou Mitsotakis durante uma coletiva de imprensa conjunta com Zelensky.

Por sua vez, o presidente ucraniano, que viaja frequentemente pelo país, apesar das ameaças de ataques russos, afirmou que os bombardeios deixaram “mortos e feridos”.

A viagem do primeiro-ministro grego não havia sido anunciada oficialmente com antecedência, como acontece com a maioria das visitas de líderes internacionais à Ucrânia por razões de segurança.

