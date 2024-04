Ataques matam cinco agentes das forças de segurança do Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 6:07 Para compartilhar:

Ao menos cinco agentes das forças de segurança morreram em dois ataques reivindicados por um grupo extremista no sudeste do Irã, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira.

“Cinco membros da Guarda Revolucionária e da polícia morreram como mártires em dois ataques terroristas noturnos, contra uma base da Guarda em Rask e uma delegacia em Chabahar”, perto da fronteira com o Paquistão, declarou ao canal estatal de televisão o vice-ministro do Interior, Majid Mirahmadi.

Os menos oito criminosos morreram nos confrontos com a polícia, acrescentou Mirahmadi.

O vice-ministro afirmou que mais de 10 membros das forças de segurança ficaram feridos nos ataques que começaram na noite de quarta-feira.

O grupo jihadista Jaish al Adl (Exército da Justiça em árabe), com sede no Paquistão, reivindicou os ataques no Telegram.

Jaish al Adl, um grupo sunita criado em 2012 e considerado terrorista por Teerã, executou vários ataques no país de maioria xiita nos últimos anos.

Em dezembro, o Jaish al Adl reivindicou um ataque contra uma delegacia em Rask que matou 11 policiais.

A província de Sistão-Baluchistão, fronteiriça com Afeganistão e Paquistão, tem sido foco de instabilidade no país devido à atuação de facções do tráfico de drogas, rebeldes da etnia baluchi e extremistas muçulmanos sunitas.

pdm/dhw/mas/nn/zm/dbh/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias