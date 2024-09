Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 23 SET (ANSA) – Pelo menos 100 pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano nesta segunda-feira (23), maior número de baixas no país em um único dia desde o início da guerra na Faixa de Gaza, que provocou um aumento das hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas.

De acordo com o Ministério da Saúde de Beirute, os bombardeios desta segunda também deixaram cerca de 400 feridos.

