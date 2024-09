Ataques israelenses no sul do Líbano matam 100 pessoas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 23 SET (ANSA) – Pelo menos 100 pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano nesta segunda-feira (23), maior número de baixas no país em um único dia desde o início da guerra na Faixa de Gaza, que provocou um aumento das hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas.

De acordo com o Ministério da Saúde de Beirute, os bombardeios desta segunda também deixaram cerca de 400 feridos, e o balanço ainda deve se agravar. Entre os mortos há “crianças, mulheres e paramédicos”, segundo o governo.

Desde a semana passada, as explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies, ação atribuída pelo Hezbollah a Tel Aviv, e ataques aéreos de Israel em Beirute fizeram dezenas de vítimas no Líbano, cujo premiê, Najib Mikati, acusou o país vizinho de promover uma “guerra de extermínio”.

O primeiro-ministro também exortou a ONU, que recebe nesta semana os debates de líderes na Assembleia-Geral, a “desencorajar a agressão israelense”.

Já o aiatolá Ali Sistani, principal autoridade religiosa xiita no Iraque e no mundo, pediu “todos os esforços possíveis para frear” as investidas contra o Líbano.

Hospitais no sul e no leste do país interromperam cirurgias não urgentes para se concentrar nos cuidados aos feridos, enquanto cidadãos receberam mensagens israelenses pedindo que evacuassem para fugir de ataques iminentes, segundo o Ministério da Informação do Líbano.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), os bombardeios atingiram “mais de 300 alvos” do Hezbollah nesta segunda-feira, e os ataques continuarão ao longo do “futuro próximo”.

“As IDF realizarão ataques maiores e precisos contra alvos terroristas que estão amplamente disseminados pelo Líbano”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari.

Ao ser questionado se Israel considera realizar uma incursão terrestre no país vizinho, Hagari respondeu que o Exército “fará todo o possível” para que residentes do norte israelense evacuados possam voltar para casa em segurança. (ANSA).