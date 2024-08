Ataques israelenses matam nove palestinos na Cisjordânia ocupada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 11:08 Para compartilhar:

Dois ataques israelenses na Cisjordânia ocupada mataram nove pessoas neste sábado, informou a agência de notícias palestina Wafa, enquanto o Exército de Israel anunciou que eliminou duas “células terroristas” na área de Tulkarem.

Um ataque com drones matou cinco pessoas, segundo a Wafa. O Exército de Israel afirmou que atacou “cinco terroristas” que se preparavam para executar um atentado.

O diretor do hospital Thabet Thabet de Tulkarem, no oeste da Cisjordânia ocupada, afirmou em um comunicado que “cinco mártires foram levados ao hospital após um ataque israelense com drones contra um veículo palestino perto da localidade de Zeita”.

A agência Wafa informou que um drone do Exército israelense atacou, com dois mísseis, um veículo que sofreu um incêndio, uma ação que matou cinco pessoas.

O Exército, o Shin Bet (serviço de segurança interna) e a polícia “estão efetuando atualmente uma operação antiterrorista na região de Tulkarem”, acrescentou o porta-voz.

“Eu moro a menos de 50 metros daqui, escutamos o barulho de uma explosão e vimos um veículo em chamas”, na rodovia que segue até Zeita, ao norte de Tulkarem, declarou uma testemunha à AFP, Naser, que não revelou o sobrenome.

“Vimos um corpo na rodovia. Dentro do veículo havia três corpos carbonizados, completamente queimados”, acrescentou.

A agência Wafa informou algumas horas depois que mais quatro palestinos morreram em outro ataque israelense contra um veículo.

O Exército confirmou o ataque aéreo e afirmo ter eliminado “uma célula terrorista adicional” como parte da operação antiterrorista em Tulkarem.

A Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967, vive há dois anos uma explosão de violência, agravada pela guerra na Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em território israelense.

bur-skl-bfi/cab/zm/es/fp