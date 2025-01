Ataques indiscriminados deixam mais de 100 mortos no Sudão

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Pelo menos 120 pessoas foram assassinadas em um subúrbio de Cartum, capital do Sudão, durante um “ataque indiscriminado” contra a população civil.

O caso ocorreu na última segunda-feira (13), em Omdurman, e foi denunciado pelo Centro de Resposta a Emergências Ombada, parte de uma rede de socorristas voluntários que atua em todo o país, mas sem especificar os responsáveis pelo massacre.

Uma das maiores nações da África, o Sudão é palco de uma guerra que já dura quase dois anos e opõe os generais Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, líder do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) e mais conhecido como Hemedti.

A maior parte de Omdurman, que fica na outra margem do Rio Nilo em relação a Cartum, está sob controle do Exército, enquanto as RSF comandam a parte norte e outras áreas da capital sudanesa, e os dois lados se acusam mutuamente de atacar civis e áreas residenciais.

A guerra vem se intensificando nas últimas semanas e devastou a precária infraestrutura do Sudão, além de provocar dezenas de milhares de mortes e forçar mais de 10 milhões de pessoas a fugir de suas casas.

De acordo com a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC), mais de 24 milhões de sudaneses enfrentam “altos níveis de insegurança alimentar aguda”, o que representa cerca de metade da população do país. (ANSA).