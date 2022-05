++ Ataques em Odessa deixam 2 feridos e 5 prédios destruídos ++

ROMA, 9 MAI (ANSA) – A Rússia atingiu a cidade ucraniana de Odessa com três mísseis Kinzhal lançados de um avião Tu-22, informou a agência ucraniana Ukrinform, especificando que os mísseis feriram duas pessoas e destruíram cinco edifícios de infraestrutura turística.





Os dados foram divulgados pelo serviço de imprensa do conselho da cidade de Odessa no Telegram. Mais cedo, tropas russas lançaram um ataque de mísseis na cidade durante a visita do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal. (ANSA).