Ataques em escolas já deixaram sete mortos no Brasil neste ano; relembre

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 13:01 Para compartilhar:

Um ataque a tiros ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Com esse, sobe para sete o número de estudantes mortos durante atentados às instituições de ensino no Brasil somente neste ano.

Resumo:

No caso da Escola Estadual Sapopemba, uma aluna morreu e outros três estudantes foram feridos por disparos;

O autor do ataque foi preso e a arma utilizada, apreendida;

Antes desse, houve cinco atentados dentro de escolas no Brasil durante este ano.

+ SP: ataque a tiros em escola estadual deixa uma aluna morta e três feridos

+ Especialistas analisam a origem da violência nas escolas e como preveni-la

Nesse último ataque, uma estudante morreu e outros quatro ficaram feridos: três por disparos e um durante o tumulto para deixar o local.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Polícia Militar informou que o atirador foi preso e levado para o 70° Distrito Policial (Sapopemba). Além disso, a arma utilizada no crime acabou sendo apreendida.

Outros ataques

No dia 19 de junho, um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, e deixou uma estudante morta e outro aluno gravemente ferido. O atirador foi contido por um professor da instituição de ensino e, posteriormente, levado a uma delegacia em Londrina.

Anteriormente, um atentado à escola IAM (Instituto Adventista de Manaus) causou o ferimento de dois estudantes e uma professora, no dia 10 de abril. Na ocasião, um adolescente foi apreendido com armas brancas e um coquetel molotov.

Um estudante, de 13 anos, entrou com uma faca na escola pública onde estudava e feriu duas alunas no dia 11 de abril, em Santa Tereza de Goiás, região norte do estado. O garoto acabou sendo contido por uma professora, que não se machucou.

Em 5 de abril, a creche Cantinho Bom Pastor, localizada na Rua dos Caçadores, em Blumenau (SC), foi alvo de um ataque que deixou quatro crianças mortas. O agressor, de 25 anos, portava uma machadinha e, após fugir do local, se entregou ao 10° Batalhão da Polícia Militar.

Por fim, no dia 27 de março, um adolescente, de 13 anos, esfaqueou quatro professores e um estudante dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. A docente Elisabeth Tenreiro, 71, morreu após o ataque.

O autor era aluno do 8° ano do ensino fundamental e foi apreendido. De acordo com as investigações, o alvo dele era um estudante com quem havia brigado na semana anterior ao atentado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias