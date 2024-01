AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/01/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Os ataques lançados por Estados Unidos e Reino Unido contra posições dos rebeldes huthis no Iêmen foram de caráter “defensivo”, garantiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta sexta-feira (12).

“Estes ataques foram defensivos e concebidos para preservar a liberdade de navegação em uma das vias marítimas mais importantes do mundo”, disse Dylan White, porta-voz da aliança militar transatlântica.

