Ataques do Al Shabaab deixam diversos mortos na Somália

As autoridades da Somália e os rebeldes islamistas radicais do Al Shabaab afirmaram, respectivamente, que causaram fortes perdas ao adversário durante ataques dos rebeldes contra bases militares no sul do país nesta segunda-feira (22).

Os ataques ocorreram nos povoados de Bulo Xaji e Harbole, a cerca de 90 km da cidade portuária de Kismayo, e tiveram como alvo três bases militares onde membros do Exército Nacional da Somália e paramilitares do Estado de Jubaland estavam destacados.

O presidente do Estado de Jubaland, Ahmed Mohammed Islam, garantiu que os ataques foram repelidos pelas forças governamentais e que “135 agressores” morreram, “conforme confirmação”, segundo ele, dos “comandantes das forças de segurança”.

Mais de 80 combatentes, alguns deles feridos, “foram capturados”, e armas abandonadas pelos integrantes do Al Shabaab foram apreendidas, acrescentou.

Por sua vez, o Al Shabaab reivindicou a autoria dos ataques, segundo a organização americana SITE, que monitora as atividades on-line de grupos jihadistas, e registrou um “balanço inicial de 71 mortos” entre militares e paramilitares.

Expulsos das principais cidades da Somália entre 2011 e 2012, os insurgentes do Al Shabaab, que lutam contra o governo central de Mogadíscio, continuam com uma presença sólida em vastas regiões rurais no centro e no sul do país, de onde realizam atentados contra alvos de segurança, políticos e civis.

