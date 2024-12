Ataques de Israel em Gaza deixam ao menos 17 mortos; crianças estão entre as vítimas

Ataques militares de Israel pela Faixa de Gaza deixaram ao menos 17 cidadãos palestinos mortos neste domingo, 22. Oito das vítimas foram mortas na Musa Bin Nusayr School, escola que era usada como abrigo para famílias em Gaza. De acordo com médicos locais, o exército de Israel ainda ordenou a evacuação de um hospital ao norte do país.

Segundo a “Reuters”, de onde são as informações, o exército de Israel declarou que o ataque teria como alvos militantes do grupo Hamas que estariam operando de um centro de comando localizado dentro da escola. O comunicado diz, ainda, que o suposto grupo teria intenção de utilizar o local para planejar e executar ataques contra as forças militares de Israel.

Ainda em Gaza, quatro pessoas morreram vítimas de um ataque aéreo a um carro. Ao menos cinco outros cidadãos da Palestina foram mortos em ataques separados em Rafah e Khan Younis.

Na cidade de Beit Lahiya, Hussam Abu Safiya, diretor do Kamal Adwan Hospital, declarou que as forças militares do país rival ordenaram à equipe que evacuasse toda a unidade hospitalar e transferisse feridos para outro hospital da área.