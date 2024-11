Ataques de Israel deixam cerca de 30 mortos em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 NOV (ANSA) – Enquanto um cessar-fogo paralisou o conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano, o Exército de Tel Aviv mantém a ofensiva contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza, palco de uma guerra que já deixou mais de 44 mil mortos em quase um ano e dois meses.

Segundo a agência Reuters, que cita fontes médicas locais, ataques israelenses mataram pelo menos 30 palestinos desde a madrugada desta sexta-feira (29), a maioria deles no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do enclave.

Médicos dizem ter recuperado os corpos de 19 pessoas mortas na porção setentrional de Nuseirat, enquanto as outras vítimas foram registradas no norte e no sul da Faixa de Gaza.

Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas, a ofensiva israelense matou 44.363 pessoas desde 7 de outubro de 2023. Os feridos somam 105.070.

A guerra foi deflagrada após atentados terroristas do grupo islâmico que deixaram 1,2 mil mortos em Israel. (ANSA).